„Glaube, dass wir von der Truppe her besser sind“

Auch für die Nummer eins der Mannschaft, Lukas Neumayer, ist die Stimmung im Volksgarten „immer ganz cool“. Ob er beim Finale dabei ist, steht noch nicht fest. In den kommenden Wochen greift Österreichs Nummer drei (168. in der Weltrangliste) bei Challenger-Turnieren in Triest, San Marino und bei den Generali Open in Kitzbühel an. Davor geht es diese Woche in Oberpullendorf um den Staatsmeistertitel.