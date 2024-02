Sind die Sängerknaben noch zeitgemäß?

Sie waren in letzter Zeit häufiger in aller Munde, und das leider nicht aus einem positiven Grund: Die Wiener Sängerknaben standen kurz vor der Insolvenz. Der Bundeskanzler sprang dann für sie in die Bresche. Im Zuge dieser Meldungen wurde unter anderem darüber diskutiert, ob der Verein überhaupt noch zeitgemäß sei.