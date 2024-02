Migrantinnen sind seltener erwerbstätig

Auch Ukrainer in Arbeitslosenstatistik erfasst

Am Donnerstag vermeldete das Arbeitsmarktservice (AMS) die aktuellen Arbeitsmarktdaten: Die Zahl der ausländischen Personen, die arbeitslos gemeldet sind oder sich in AMS-Schulungen befinden, stieg Ende Jänner im Vergleich zum Vorjahresmonat um 14,7 Prozent auf 175.807. Seit Ende April 2023 haben Ukrainer einen völlig freien Arbeitsmarktzugang in Österreich und werden deswegen in der Arbeitslosenstatistik erfasst. Die Anzahl der inländischen Personen, die als arbeitslos vorgemerkt sind oder in Schulung sind, stieg Ende Jänner im Jahresabstand um 3,6 Prozent auf 245.400.