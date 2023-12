Hohe Hürden für Geflüchtete am Arbeitsmarkt

Strenge Zugangsbeschränkungen

Zurückzuführen seien die Nachteile vor allem auf die strengen Zugangsbeschränkungen für Asylsuchende zum heimischen Arbeitsmarkt, die oft noch nicht erfolgte Anerkennung von erworbenen Bildungsabschlüssen und mangelnde Deutschkenntnisse, erklärte Sandra Leitner, Ökonomin am wiiw und Co-Leiterin des Forschungsprojekts, in einer Aussendung. Auswirkungen habe die langsamere Eingliederung in den Arbeitsmarkt auf die gesellschaftliche Integration. „Das ist insofern problematisch, weil es den Erwerb der deutschen Sprache verschleppt bzw. verhindert“, ergänzte sie im „Ö1-Mittagsjournal“.