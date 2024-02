Klimaaktivisten unterstützen streikende Busfahrer

Die Gewerkschaft Verdi fordert mehr Lohn für Fahrer im öffentlichen Nahverkehr - in 80 deutschen Städten stehen daher am Freitag Busse, Straßen- und U-Bahnen still. In diesem Kampf haben sie ungewöhnliche Unterstützer gefunden: Die Klimaaktivisten von Fridays for Future unterstützen die Proteste.