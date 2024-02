Brand in Kufsteiner Druckerei forderte Feuerwehr

Dunkler Rauch stieg kurz nach Mittag in Kufstein in den Himmel. Weithin war so der Brand in einer Druckerei sichtbar. Die Feuerwehr rückte mit 33 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus. Auch ein Notarztteam und mehrere Polizeistreifen waren vor Ort.