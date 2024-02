Baldwin plädiert vor Gericht auf nicht schuldig

Alec Baldwin (65) hat nach einer neuen Anklage wegen fahrlässiger Tötung auf „nicht schuldig“ plädiert. Dies gab das zuständige Gericht in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico am Mittwoch (Ortszeit) bekannt. Nach dem Tod der Kamerafrau Halyna Hutchins im Oktober 2021 durch einen Schuss am Set des Westerns „Rust“ war Baldwin Mitte Jänner von einer Grand Jury angeklagt worden.