Marchfeld-Mordkrimi gelöst: Es ging ums Geld

Deal platzte

Montagnachmittag klickten nämlich für einen 38-jährigen Landsmann des Getöteten die Handschellen. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich um einen Kompagnon von Peyman N. handeln. Dieser stand von Anfang an im Visier der Mordermittler. Dem Vernehmen nach wollten die beiden eine Umzugsfirma gründen, der Verdächtige soll rund 50.000 Euro in das Unternehmen investiert haben. Doch der Erfolg wollte sich nicht einstellen, der Deal platzte. Als der Investor seinen Anteil wieder zurückhaben wollte, dürfte es zum Streit gekommen sein. Das Mordmotiv scheint also klar - es ging wieder einmal ums liebe Geld.