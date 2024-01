Mit Riesenschritten in Richtung Energieneutralität

Unterdeckung von zehn Stunden am Tag

An einem durchschnittlichen Tag im Burgenland können derzeit 14 von 24 Stunden des Energiebedarfs durch Wind- und PV-Anlagen erzeugt werden. Es entsteht also eine Unterdeckung von 10 Stunden, die man nun bis zum Jahr 2030 durch die Errichtung bzw. den Ausbau von Speichern auf Null stellen will.