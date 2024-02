Heiße Dessous: Vom Tabu zur Verführungskunst

Ich erinnere mich noch gut an Zeiten, in denen Frauen aller Altersklassen in der rosa „Kombinäsch“ im Freibad saßen. Badeanzüge waren rar, Dessous waren Requisiten der Halbwelt. Meine Oma erklärte mir, dass nur faule Frauen schwarze Dessous tragen: „Sie halten nichts vom Wäschewaschen.“ Schwarze Wäsche und alles, was nicht kochfeste Baumwolle war, waren für mich das Letzte.