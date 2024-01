Affe ist seit drei Tagen in Schottland auf Flucht

Tierpfleger wollen „Affen überzeugen, zurückzukommen“

„Leider war er nicht in einer Position, in der wir ihn sicher hätten einfangen können“, sagte Keith Gilchrist vom Highland Wildlife Park. „Den ganzen Tag über wird unser Expertenteam mit verschiedenen Techniken in der Gegend patrouillieren, um ihn zu überzeugen, zurückzukommen. Wir setzen dabei Wärmebild-Drohnen zur Unterstützung bei der Suche ein“, hieß es vonseiten des Zoos.