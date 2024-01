„Ich werde schreien, schimpfen und viel jubeln“

Obwohl Österreich als Titelverteidiger in das Turnier geht, „sind wir noch immer eine kleine Hockey-Nation“, weiß nicht nur Körper, dass Länder wie Deutschland, Gastgeber Belgien, aber auch die Niederlande oder Spanien ein weitaus größeres Potenzial haben. Österreich hat sich mit herausragenden Leistungen in den letzten Jahren aber einen Namen gemacht. Nun gilt es, auch in der Rolle des Gejagten zu bestehen.