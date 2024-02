Aufräumcoach: So schaffen Sie wirklich Ordnung

Kennen Sie auch dieses zähe, lähmende Gefühl, das einem im Angesicht des eigenen ständigen chaotischen Zuhauses übermannt? Ich hasse es. Und hab keinen Plan, wo ich anfangen soll. „Das Wichtigste ist, sich klar zu machen: Was verhindert das Chaos in meinem Leben“, weiß Katrin Miseré, „und was kann ich mir durch die Ordnung - und vielleicht nur durch die Ordnung - ermöglichen?“