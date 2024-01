„Zimtwirbel“ lockt die Linzer mit süßen Schnecken

Den Umstand, dass die süßen Heferollen sich dank TikTok und Instagram vor allem bei Jugendlichen großer Beliebtheit erfreuen, hat Gerhard Winkler auf den Plan gebracht: „Wir haben ein Konzept entwickelt, dass wir nun in unserem neuen Pop-Up-Store mit dem Namen ,Zimtwirbel‘ an der Mozartkreuzung ab 1. Februar für drei Monate ausprobieren wollen. Bei uns gibt’s ,nur‘ Zimtschnecken und den ,best coffee in town’. Alles köstlich, alles easy, alles to go.“