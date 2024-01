Stau: „Bei politischen Spannungen trifft es uns“

Zur Jobbeschreibung von Lkw-Fahrern gehört es, im Laster zu übernachten. „Von Montag bis Freitag ist das auch ok. Das kennen meine sechs Mitarbeiter und ich ja gut. Aber dass wir jetzt auch am Wochenende im Lkw schlafen müssen, weil wir am Samstag nicht nach Salzburg heimfahren dürfen, geht zu weit. Das ist ja nicht mehr menschenwürdig“, sagt Richard Pacher.