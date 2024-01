ÖVP-Politiker im Wald von Ast tödlich getroffen

Immer mehr Forstunfälle

Knapp 200 Menschen sind in den vergangenen sechs Jahren in Österreich bei Waldarbeiten tödlich verunglückt. Das sind im Schnitt drei Tote pro Monat. „Immer öfter passieren Forstunfälle, die tragisch enden. Der Anstieg ist alarmierend“, warnt das Kuratorium für Verkehrssicherheit. In 17 Prozent der Fälle kommen die Opfer durch herabstürzende Äste ums Leben. 1600 Waldarbeiter werden in Österreich jedes Jahr so schwer verletzt, dass sie in einem Spital oder in einer Ambulanz behandelt werden müssen. „Ganz besonders ist auf die Sicherheitsmaßnahmen zu achten“, wird betont. Doch auch die Schutzausrüstung kann nicht jedes Unglück verhindern.