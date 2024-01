Nach einem Traumstart traf es die Haie hart

Innsbrucks Eishockey-Cracks kassierten am Samstag keine 24 Stunden nach dem 3:2-Sieg nach Penaltyschießen in Klagenfurt eine 2:5-Niederlage in Laibach, nahmen vom Auswärtsdoppel lediglich zwei Punkte mit nach Hause. Das tut im beinharten Kampf um die Top-Sechs weh.