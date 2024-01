Dieser Handelsriese zieht nun nach Klagenfurt

Der Konzern Transgourmet errichtet an der Autobahn im Osten von Klagenfurt eine weitere Filiale in Kärnten. „Wir sind Großhandelspartner für Gastronomie, Hotellerie und Gewerbetreibende“, sagt Geschäftsleiter Christian Robnig. Der Handelsriese hat schon 15 Filialen in Österreich und viele weitere in ganz Europa. Der Markt in Klagenfurt soll in einem Jahr fertiggestellt sein. Robnig: „Im Juni 2025 dürfte er beziehbar sein. Alle großen Hotels in Kärnten kaufen bei uns ein, dazu Pflegeheime und viele andere soziale Einrichtungen.“