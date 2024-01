EU-Wahl steht nur im Polit-Schatten

EU-Wahlen haben ohnehin wenig mit einem europäischen Geist zu tun, sondern sind die Summe von 27 nationalen Wut- und Denkzettelwahlen an die Adresse daheim - in der Annahme, sie trügen kein politisches Risiko. Das ist so nicht richtig. Die Bedeutung von EU-Maßnahmen sieht man allein schon daran, wie oft Regierungen in Wien glauben, Entscheidungen aus Brüssel schlechtreden zu müssen.