Masken-Räuber überfiel und fesselte drei Frauen

Szenen wie in einem Krimi spielten sich am Freitagabend in einem Supermarkt in Vöcklabruck ab. Ein maskierter Räuber passte drei Angestellte am Hintereingang ab, bedrohte sie mit einer Pistole, ließ sich die Tageslosung aus dem Tresor aushändigen und fesselte dann die drei Frauen mit Kabelbindern. Die Fahndung läuft.