Leise Hoffnung für die Besitzer von Schwarzbauten

Gutachten in Auftrag gegeben

In Erinnerung ist etwa ein Schwarzbau in Lasberg, wo ein Bungalow ohne Baugenehmigung errichtet worden war und sogar der Abriss drohte. Eine Lösung für bestehende Schwarzbauten, von denen es in unserem Bundesland Hunderte geben soll, wird von Haimbuchner ebenfalls in Aussicht gestellt. Eine generelle Amnestie sei zwar unmöglich, aber man wird versuchen, eine Lösung zu finden. Derzeit wird an einem Gutachten gearbeitet, das die Möglichkeiten im Baurecht und in der Raumordnung auslotet.