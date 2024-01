Drama in Ulm: Geiselnahme in Starbucks-Filiale

Die deutsche Polizei hat eine Geiselnahme am Ulmer Münsterplatz am Freitagabend beendet. Der Täter wurde nach einem Schusswaffengebrauch durch die Polizei festgenommen, die Geisel, mit der er zu flüchten versuchte, blieb unverletzt, wie das Polizeipräsidium mitteilte. Zuvor hatte sie Teile des zentralen Platzes gesperrt. Medienberichten zufolge hat ein Unbekannter mehrere Menschen mit Waffengewalt in einem Café festgehalten.