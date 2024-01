Goldener Abschluss für Österreichs Ski-Asse

Maja Waroschitz und Florian Neumayer strahlten am Freitag in Südkorea einmal mehr mit der Sonne um die Wette. Im High1 Ski Resort in Jeongseon waren die beiden im Teambewerb eine Klasse für sich gewesen, von Sieg zu Sieg geeilt. Weder Japan, Deutschland (mit Romy Ertl, der Tochter von Ski-Legende Martina Ertl), noch die USA konnten die Tirolerin und den Salzburger, der für den Skiclub Radstadt fährt, auf dem Weg ins Finale stoppen.