„Gerne mehr davon“: Zweites Gold für Waroschitz

Skirennläuferin Maja Waroschitz hat mit ihrer zweiten Goldenen für die 14. Medaille des ÖOC-Teams bei den Olympischen Jugend-Winterspielen in Südkorea gesorgt. Die 17-jährige Tirolerin triumphierte nach ihrem Sieg in der Kombination am Donnerstag auch im Slalom. Sie holte das dritte Gold Österreichs im Rahmen der Titelkämpfe. Das Eishockey-Team der Burschen verpasste Bronze durch eine 5:6-Niederlage gegen Kasachstan im Spiel um Platz drei.