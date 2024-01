Super-G der Herren in Garmisch - ab 11.45 Uhr LIVE

Der im Gesamtweltcup die neuerliche Titelverteidigung anstrebende Odermatt in Bormio, Sarrazin zuletzt in Wengen und Kriechmayr im ersten Bewerb in Gröden haben im Super-G in dieser Saison bereits voll angeschrieben. Der in der Abfahrt mit seiner Form hadernde Oberösterreicher hat an Garmisch grundlegend gute Erinnerungen. Bei der letzten Ausgabe 2021 entschied Kriechmayr den Super-G für sich, Matthias Mayer wurde Zweiter, Odermatt Dritter. Am Samstag (11.45 Uhr) und Sonntag (11.30 Uhr) wäre ein rot-weiß-roter Erfolg Balsam für die geschundene (Ski)Seele.