Super Bowl vor Augen: Star-Quarterbacks im Duell

Aus vier mach zwei: Die Baltimore Ravens und die Kansas City Chiefs sowie die San Francisco 49ers und die Detroit Lions bewerben sich am Sonntag (Ortszeit) in den Halbfinalpartien der NFL um die begehrten Plätze in der Super Bowl LVIII am 11. Februar in Las Vegas. Ravens und die 49ers haben Heimvorteil und gelten als leichte Favoriten. Die Chiefs wissen allerdings als Titelverteidiger, wie man ins Finale kommt. Erstmals überhaupt dorthin wollen hingegen die Lions.