„Will Kriege beenden“: Vilimsky unterstützt Trump

Auch Svazek unlängst bei Trump-Gala in New York

Eine FPÖ-Parteilinie gebe es dahingehend aber nicht, so der frühere Generalsekretär. Vilimsky pflegt seit einigen Jahren gute Kontakte zu den Trump-Republikanern, weilt des Öfteren in den USA und hat laut eigenen Angaben unter anderem ein „Memorandum of Understanding“ mit dem „New York Young Republican Club“ „eingetütet“. Auch Salzburgs FPÖ-Chefin Marlene Svazek weilte im Dezember bei einer Spenden-Gala der jungen Republikaner in New York, auf der Spenden für Trumps Wiederkandidatur gesammelt wurden.