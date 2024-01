Aus Rache fackelte Steirerin Haus vom Ex-Freund ab

„Emotionale Gifthandlung“ nach Liebes-Aus

„Meine Mandantin ist hochsensibel. Für sie ist eine Welt zusammengebrochen, die in einer emotionalen Gifthandlung ausartete“, legte ihr Verteidiger dar. Unerwartete Worte für alle Beteiligten, denn bis zum Prozess leugnete die Angeklagte vehement. Sie war zwar am Tatort, wollte aber nur reden. Und jetzt: „Ich möchte mich aufrichtig bei allen entschuldigen. Ich habe ihn geliebt, es war so schwer für mich. Ich wollte nur die Gartenlaube anzünden und hätte nie gedacht, dass es so ausartet“, gesteht sie.