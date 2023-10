Brand in Lieboch: „Ex“ des Bewohners festgenommen

Kurz nach 20 Uhr am 1. Oktober bemerkten aufmerksame Nachbarn den Hausbrand. Der Bewohner (50) und seine neue Partnerin (38) waren zu dem Zeitpunkt im Haus, konnten aber flüchten. Die genaue Brandursache war vorerst nicht klar.Knapp 80 Einsatzkräfte von zehn umliegenden Feuerwehren sorgten in der Folge für die Löscharbeiten des teils in Vollbrand stehenden Hauses.