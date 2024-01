Allianz der Lemminge: Ohne klares Ziel und Plan

Seit Jahren wird vor den Ursachen für einen Rechtsruck gewarnt. Die

Schuld an der nun eintretenden Misere will man ausgerechnet den Warnern der ersten Stunde in die Schuhe schieben. Warum diese perfide Taktik für viele Willkommensklatscher, EU-Schiebungsfreunde und Kriegstreiber typisch ist.