Sechs Cluster als Herausforderung für ÖOC!

ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer und Generalsekretär Florian Gosch waren am Dienstag in Cortina, um sich vor Ort ein Bild zu machen. „Wir wollen das Österreich-Haus realisieren, es hat sich als Erfolgsprojekt auch in Paris etabliert, als Plattform für Wirtschaft, Politik, Athleten und Medien. Wir haben uns für den Ort Cortina entschieden. Wir können noch nicht sagen, dass es fix ist, aber wir sind in guten Gesprächen“, gab Gosch im Rahmen der Tagung von Sports Media Austria in Bozen bekannt.