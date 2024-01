Herzstillstand! Leichtathletin starb mit 23 Jahren

„Wir alle, die wir dem Leichtathletik-Club ‚Celtíberas de Soria‘ angehören, sind am Boden zerstört, den Tod unserer Kollegin Alba Cebrián bekannt geben zu müssen“, zeigten sich die Weggefährten der Sportlerin via Soziale Medien entsetzte. „Wir werden uns immer an Dich erinnern, Alba!“