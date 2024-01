Neuer Flüchtlings-Deal erst nach Truppenabzug

Völkermordprozess: Gerichtsurteil erwartet

Unterdessen wird für Freitag ein erstes Urteil in dem Völkermordprozess, den die südafrikanische Regierung gegen Israel angestrengt hat, am Internationalen Gerichtshof erwartet. In dem Eilverfahren wird ein sofortiger Waffenstillstand verlangt.