Israels Armee: Mehr als 100 Terroristen getötet

Militär rief zur Flucht auf

Am Montag hatte die israelische Armee angekündigt, ihre Offensive im südlichen Gazastreifen auszuweiten. Augenzeuginnen und Augenzeugen berichteten von heftigen Kämpfen zwischen der Hamas und dem Militär in Khan Younis. Tausende Palästinenserinnen und Palästinenser flüchteten in Autos oder zu Fuß in Richtung der Stadt Rafah an der Grenze zu Ägypten. Die israelische Armee hatte die Bevölkerung zuvor aufgerufen, ein Gebiet von etwa vier Quadratkilometern zu verlassen. Insgesamt leben in der Region ungefähr 88.000 Menschen, hinzu kommen etwa 425.000 Binnenflüchtlinge.