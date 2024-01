Flugrettung: Kein Gutes Zeugnis für das Land

Die Suche des Landes nach einem Betreiber für einen neuen Heli-Stützpunkt im Bezirk Neusiedl am See sei von Anfang an „problembehaftet“ gewesen, urteilt der burgenländische Landesrechnungshof in einem 100-seitigen Bericht – die Überprüfung war vom Land höchstselbst in Auftrag gegeben worden.