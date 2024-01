Für Mode aus Linz nehmen viele weiten Weg in Kauf

Textilien, die du jeden Tag tragen willst. Fair und nachhaltig produziert in der Europäischen Union, lassen die Vresh-Gründer Klaus Buchroithner und Michaela Geiseder Besucher auf der Internetseite ihrer Modemarke wissen. In der Tabakfabrik in Linz laufen im Grand-Garage-Gebäude die Fäden der Firma zusammen. Hier gibt’s auch den einzigen Vresh-Shop und den Bereich, in dem die Pakete für die Online-Bestellungen versandfertig gemacht werden.