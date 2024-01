Fan-Packages von den „Mean Girls“ gewinnen!

Für Kennerinnen und Kenner bietet die Neuproduktion „Mean Girls - Der Girls Club“ Nostalgie pur, etwa wenn das Wort „fetch“ fällt oder zurecht „she doesn‘t even go here!“ gerufen wird. An der Geschichte hat sich dabei nichts wirklich verändert: Es geht immer noch um die junge Cady, die mit ihrer Mutter - einer Forscherin - aus Kenia in die USA zieht.