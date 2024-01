Bauernhof in Flammen: Kein Feuerteufel im Spiel

Es war eine lange und vor allem kalte Einsatznacht, die die Feuerwehren in St. Ulrich am Pillersee und Umgebung in der Nacht auf Samstag ordentlich auf Trab hielt. Am Freitagabend brach gegen 22 Uhr mitten im Ort der Brand aus. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren stand der Dachstuhl des Bauernhofes in Flammen. Die 87-jährige Bewohnerin konnte unverletzt ins Freie gebracht werden. Auch rund 30 Tiere - Pferde, Kühe, Stiere, Ponys und Co. -, die sich im angrenzenden Wirtschaftstrakt befanden, konnten die Einsatzkräfte in Sicherheit bringen.