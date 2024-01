Deutschland prüft Einreiseverbot für Sellner

Sellner hielt Vortrag über „Remigration“

Sellner hatte, wie berichtet, an einem Treffen radikaler Rechter im Vorjahr in Potsdam teilgenommen, in dessen Rahmen ein Geheimplan zur massenhaften Abschiebung von Menschen mit Migrationshintergrund diskutiert wurde. Unter anderem nahmen daran Mitglieder der AfD sowie auch der rechtskonservativen Werteunion teil. Sellner sprach in einem Referat über das Konzept der „Remigration“. Wenn Rechtsextremisten den Begriff verwenden, meinen sie in der Regel, dass eine große Zahl von Menschen ausländischer Herkunft das Land verlassen soll - auch unter Zwang.