Sellner-Prozess mit Freispruch und Versprecher

Anwalt sieht keine „Pauschalierung“

Laut Staatsanwältin habe er am 7.12.2022 in Wien in seiner Telegram-Gruppe mit 59.700 Abonnenten zu einem Artikel über eine Reichsbürger-Razzia folgenden Satz gepostet: „Von jedem Asylheim geht mehr Gefahr aus als von den Reichsbürgern.“ Die Anklägerin sah dadurch die Gruppe der Asylwerber pauschal beschimpft. „Im Posting geht es um ein Asylheim und nicht um Asylwerber“, weist Verteidiger Bernhard Lehofer den Vorwurf zurück.