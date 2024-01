„Viele Quereinsteiger kündigen wieder“

Denn die Lehrtätigkeit ist eine Vollzeitbeschäftigung und nicht einfach so nebenbei zu machen. Viele kündigen wieder, weil sie nicht vorbereitet sind und die Tätigkeit vorher nicht ausprobieren konnten.“ Es fehle an Supervision, Schutz vor Burnout und Nervenzusammenbruch. Kniefacz: „Wir brauchen viel mehr Support, Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer im emotional-sozialen Bereich. Und wir müssen uns generell fragen: Wofür bilden wir denn überhaupt aus? Was ist das Ziel unseres Bildungssystems?“