Film ab in Cannes - und dann zum Songcontest?

Benjamin Baumgartners aktueller Kurzstreifen debütiert heuer bei den Filmfestspielen in Cannes. Nächstes Ziel für den Weinviertler Jungregisseur: Die selbstbewusste 17-jährige Nicole in der Vorausscheidung zum Songcontest 2025 mit einem kreativen Musikvideo in die nächste Runde zu bringen.