Wien zahlt Studenten nun 41.000 Euro

In Wiens Kliniken herrscht akuter Ärztemangel. Der Wigev hat eine neue Initiative gestartet und sich hohe Ziele gesteckt. So will man bis 2030 zum Beispiel die Anzahl der Fachärzte im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie verdoppeln. Das soll vor allem mit finanziellen Anreizen gelingen. Indes gibt es auch bei den Pflegekräften einen Personalmangel, der durch einen hohen Anteil an Teilzeitkräften (ein Drittel!) noch einmal verstärkt wird.