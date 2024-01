Dieb versteckte 140.000 Euro Beute bei A10-Tunnel

Ein 47-jähriger Türke wird beschuldigt, am vergangenen Freitag Gäste eines Reisebusses bestohlen zu haben und eine Tasche mit 140.000 Euro Bargeld neben der Tauernautobahn versteckt zu haben. Die Polizei nahm ihn fest. Das Geld soll unter anderem von Mitreisenden stammen, die mit ihm gemeinsam per Reisebus von Dortmund auf dem Weg in die Türkei waren.