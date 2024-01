„Des is a Überfall, i wü des gaunze Großgeld - nur Scheine“, forderte ein noch unbekannter Räuber, der am Freitag in der Pachergasse in Steyr die Trafik „Am Eck“ überfallen hatte. Der Vermummte hatte gegen 16 Uhr das Geschäft betreten und aus seinem Hosenbund eine silberfarbene Pistole gezogen.