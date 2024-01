„Beverly Hills“-Star David Gail ist verstorben

Zu Davids weiteren Rollen gehörte die Rolle des Dean Collins in der kurzlebigen Dramaserie „Savannah“ sowie Rollen in Serien wie „E.R.“, „Bending All the Rules“, „Perfect Opposites“ und „JAG“. Zuletzt war er in „Blacksad: Under the Skin“ zu sehen, einem Abenteuerspiel für verschiedene Konsolen, in dem er der Figur des Sam seine Stimme lieh.