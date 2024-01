Paragleiter blieb mit Skiern an Absperrzaun hängen

So hatte sich der 25-jährige Deutsche seinen Paragleiterflug sicher nicht vorgestellt: Am Sonntag gegen 12 Uhr startete der Mann mit seinem Schirm am Grubenkopf im Skigebiet Rifflsee in der Gemeinde St. Leonhard im Pitztal. Der Pilot wollte laut Polizei im Taschachtal in nördliche Richtung fliegen und am Parkplatz der Rifflseebahn landen. Doch so weit sollte es nicht kommen.