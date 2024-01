Fans verklagen Madonna wegen verspäteter Konzerte

Die Vorfälle ereigneten sich an drei Abenden im Dezember. Die Konzerte im Barclays Center in New York hätten laut Ankündigung um 20.30 Uhr beginnen sollen. „Madonna kam aber an allen drei Abenden erst nach 22.30 Uhr auf die Bühne, die meisten Konzertbesucher verließen das Barclays Center nach 1 Uhr“, heißt es in der Klageschrift, die bei einem Bundesgericht eingereicht wurde. Die Sängerin von Hits wie „Like a Virgin“ und „Material Girl“ sei sogar bekannt dafür, ihre Konzerte unpünktlich zu beginnen und dabei „leichtfertig“ vorzugehen.