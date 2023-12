Madonna: „Verdammtes Wunder“, dass sie noch lebt!

„Der Gedanke hat mich zerstört“

Madonna ist die Mutter von Lourdes Leon (26), Rocco Ritchie (23), David Banda (18), Chifundo “Mercy” James (17) und den Zwillingen Stella and Estere (11). Die vier jüngsten sind adoptiert. In der „Vogue“ hatte sie in einem Interview verraten, dass sie an der Schwelle des Todes nie an sich selbst, sondern nur an ihre Kinder gedacht hatte.