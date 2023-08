Madonna: Neue Tour-Termine nach schwerer Infektion

Der eigentliche Beginn der „Celebration Tour“ war aber am 15. Juli im kanadischen Vancouver geplant gewesen - gut einen Monat vor ihrem 65. Geburtstag am 16. August. Für die Fans in Deutschland ändert sich nichts. Madonna soll wie ursprünglich geplant am 15. und 16. November in Köln und am 28. und 29. November in Berlin auftreten. In Österreich sind keine Konzerte geplant.